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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء اقتحام إسرائيل لجنين إلى 6

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، إلى 6 فلسطينيين بينهم طبيب و10 إصابات برصاص الاحتلال، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من بين الشهداء رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

كما ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وباستشهاد المواطنين الستة، ترتفع حصيلة الشهداء في الفضة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 512 شهيدا.

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