خلال اجتماع "المهندسين".. البدوي سيد: النقابة تستهدف تنظيم العمل الهندسي المهني

عبَّر المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة العامة للمهندسين، عن سعادته بوجوده في نقابة الإسكندرية، موجهًا الشكر لرئيس النقابة المهندس هشام سعودي، على الدعوة الكريمة لاستقبال الزملاء المهندسين، كما وجّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لائحة منذ عام 1994، ولكن تلك اللائحة كانت غير مفعَّلة.

وأشار "البدوي" خلال كلمته بالاجتماع الثاني لمناقشة ممارسة المهنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، إلى أن لجنةً مُصغَّرة قامت بإعداد هذا المقترح، وكان لا بد من أخذ آراء المهندسين والسماع لمقترحاتهم، وهو ما تم خلال الفترة الماضية، عبر الشُّعب الهندسية داخل النقابة، وكذلك من خلال النقابات الفرعية المختلفة، مضيفًا: "وجودنا اليوم في الإسكندرية هو استكمال لهذا الأمر، وسنكون بالصعيد خلال الفترة المقبلة، وسنُغطي جميع المحافظات، كي تخرج اللائحة معبِّرة عن جموع المهندسين".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.