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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإمام الأكبر يطمئن على طالبة تعرضت لحادث قطار ويتكفل بعلاجها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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حرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، على الاطمئنان هاتفيا على الطالبة هاجر ابراهيم عبد السلام ناصف، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بمعهد فتيات قلين- كفر الشيخ، للاطمئنان على حالتها إثر تعرضها لحادث قطار، كما وجه فضيلته بالتكفل بكل مصاريف العلاج والمستشفى، وكل متطلبات العملية الجراحية لحين تماثلها للشفاء.

وأناب فضيلته وفدا أزهريا للاطمئنان على صحة "هاجر" ضم كل من الشيخ عوض الله الأمير وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة عواد، مدير الجامع الأزهر، بزيارتها بمستشفى النخبة بمحافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على مدى استقرار حالتها، والوقوف على آخر مستجداتها وتلبية احتياجاتها.

احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لطالبة هاجر ابراهيم معهد فتيات قلين- كفر الشيخ