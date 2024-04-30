تنصيب أول رئيس لأمريكا وانتحار هتلر.. أبرز أحداث 30 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثلاثون من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1789 - جورج واشنطن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول رئيس لها.

1898 - تأسيس دير ترابيست في هاكوداته، وهو يعتبر أول دير كاثوليكي للإناث في اليابان.

1854 - إنشاء أول خط سكة حديد في البرازيل.

1918 - افتتاح جامعة طوكيو للإناث.

1945 - الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما وذلك في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية.

1960 - البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور في العالم من إنتاج شركة سوني.

1978 - الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إلى نقطة القطب الشمالي لأول مرة في التاريخ وذلك على عربات تجرها الكلاب.

1984 - توقيع أول اتفاق للتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

2013 - تفجير قرب مبنى وزارة الداخلية القديم في ساحة المرجة في دمشق يؤدي إلى مقتل 13 وجرح 70 آخرين.

2014 - ملايين العراقيين يُدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة.

2015 - المسبار مسنجر الفضائي التابع لناسا يُنهي رحلته التي استمرت 11 عامًا في بث صورٍ لكوكب عطارد وتحطَّم فوق سطح الكوكب

2018 - تعيين ساجد جاويد (باكستاني الأصل) في منصب وزير الداخلية البريطاني عقب استقالة آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش.

2019- تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن سدة العرش الإمبراطوري، ليكون أول إمبراطور ياباني يقوم بذلك منذ حوالي قرنين، على أن يخلفه ولي عهده الأمير ناروهيتو مبتدئًا فترة رييوا من التاريخ الياباني.