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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فرانس برس: مقتل ستة أشخاص خلال هجوم على مسجد في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان
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قُتل ستة أشخاص وأصيب آخر في هجوم على مسجد في مدينة هرات بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني، إن مسلحًا مجهولا أطلق النار على أشخاص داخل مسجد في منطقة غوزارا غرب مدينة هرات، ما تسبب بمقتل ستة منهم وإصابة سابع بجروح"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي نوفمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار بحافلة ركاب في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي أكتوبر، أفادت تقارير بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين في انفجار وقع في مسجد في مقاطعة بغلان شمال شرق أفغانستان.

مقتل ستة أشخاص هجوم على مسجد في أفغانستان مسجد في أفغانستان مدينة هرات