لأول مرة.. ترشح قاضية لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة

ضمت القائمة النهائية لأول مرة في تاريخ انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، الدكتورة هند عادل الطيب فؤاد ، لتكون أول قاضية تترشح لخوض إنتخابات مجلس إدارة النادي، وذلك منذ قرار تعيين أول قاضية في مجلس الدولة في شهر اكتوبر 2021.

وتوافد اعضاء الجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، منذ الساعة الثانية عشر ، ظهر اليوم ،وذلك لبدء التوقيع في كشوف الجمعية العمومية للنادي.

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة من الساعة التاسعة صباح اليوم لإجراء اول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الاساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة و الاسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٤ و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (٨٣) في 2024/4/8، والذى على اثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة

وحُدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات صباح اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.