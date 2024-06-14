يورو 2024.. إصابات خطيرة بين مشجعي إسكتلندا قبل مواجهة ألمانيا بمباراة الافتتاح

تعرض 6 أشخاص من مشجعي منتخب إسكتلندا لإصابات خطيرة، اثنان منهم في حالة حرجة، في حادث سير مروع وقع في ألمانيا قبل ساعات قليلة من انطلاق بطولة يورو 2024.

وذكرت شبكة «رويترز» العالمية، أن الحادث وقع على طريق بالقرب من مطار فيزي، حيث اصطدمت سيارة تقل مشجعي إسكتلندا بسيارة أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق الإسكتلندي (25 عامًا) وأحد الركاب بجروح خطيرة، فيما أصيب سائق السيارة الأخرى (45 عامًا) بجروح طفيفة.

وأوضحت الشرطة الألمانية في بيانها: «الشكوك تدور حول استخدام السائق الاسكتلندي للجانب الخطأ من الطريق، بسبب حركة المرور اليسرى في وطنه».

كما أشارت السلطات الألمانية: «السائق الإسكتلندي يشتبه في قيادته تحت تأثير الكحول».

ويستعد مشجعو إسكتلندا لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراة افتتاح يورو 2024 أمام منتخب ألمانيا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports القطرية، حقوق بث مباريات بطولة يورو 2024 بشكل حصري، لتذاع مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا عبر قناة beIN Sports 4k وbeIN Sports Max 1.