بالصور.. جمهور الزمالك يساند الفريق أمام سيراميكا في الدوري المصري

ساند جمهور الزمالك، فريقه خلال مباراته أمام سيراميكا في المباراة التى تجمعهما باستاد المقاولون العرب، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الشوط الأول الذي جاء متوسط الأداء من كلا الفريقين وحاول كليهما دون شراسة هجومة على مرمى الخصم حتى تمكن أحمد رمضان بيكهام من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة ٢٦، وبعدها حاول الزمالك إدراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة.
ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.
خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.
ودخل سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون في حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون ايبوكا.
يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة ويقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.