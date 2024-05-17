اتفاق سلام جديد بين حكومة جنوب السودان والمتمردين في كينيا

وقعت حكومة جنوب السودان وجماعات المعارضة المتمردة أمس الخميس على "إعلان التزام" بالسلام خلال محادثات وساطة رفيعة المستوى ترعاها كينيا، وذلك في خطوة هامة لإنهاء الصراع الذي طال أمده في البلاد وأدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

ووصفت هذه الاتفاقية بأنها "معلم هام" في مسار إحلال السلام في جنوب السودان، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها خلال مراسم التوقيع التي حضرها دبلوماسيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وتعد هذه الجماعات المتمردة مختلفة عن تلك التي شاركت في اتفاق السلام لعام 2018، والذي أنهى حربا أهلية دامية استمرت خمس سنوات خلفت 400 ألف قتيل وشردت الملايين.

وتهدف المحادثات الجديدة، التي تُعرف باسم "مبادرة توميني" (وهي كلمة سواحيلية تعني "الأمل")، إلى إنهاء العنف والأعمال العدائية بشكل نهائي في جنوب السودان، وتعهدت الأطراف المتحاربة بالتزامها بذلك.

ويقود هذه المحادثات قائد الجيش الكيني السابق لازاروس سومبيوو، وقد أعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير عن شكره لنظيره الكيني ويليام روتو على استضافة المفاوضات.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية هشةترجع جزئيًا إلى عدم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 بشكل كامل، واستمرار الصراع والعنف في بعض المناطق بسبب الخلافات العرقية والسياسية.

ومن المقرر أن تجري دولة جنوب السودان انتخابات في ديسمبر المقبل، ويُعلق على هذه الاتفاقية آمالًا في إحلال السلام والاستقرار بشكل دائموتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء معاناة الشعب.