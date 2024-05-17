الرئيس الصيني: الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة بتعزيز وحدة العالم العربي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على التزام الجامعة العربية الراسخ بتعزيز وحدة العالم العربي ودعم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الدوري لقمة الجامعة العربية، بمناسبة عقد القمة الثالثة والثلاثين للجامعة العربية في المنامة.

وأشار الرئيس شي إلى أن الدول العربية التزمت خلال السنوات القليلة الماضية بالاستقلال وعززت التنمية والتنشيط، وبالإنصاف والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين، ولعبت دورا مهما في تعزيز التضامن والتعاون وحماية المصالح المشتركة في "الجنوب العالمي".

وشدد الرئيس شي على أن العلاقات الصينية العربية تمر حاليا بأفضل فترة في التاريخ، مؤكدا على حرص الصين على مواصلة دفع روح الصداقة الصينية العربية إلى الأمام، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي رفيع المستوى، والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأعرب الرئيس شي عن تطلعه لتعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، مؤكدا على أن الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي، المقرر عقده في بكين في نهاية هذا الشهر، يُمثل فرصة هامة لزيادة تعميق التعاون وتحقيق منفعة أفضل للشعب الصيني والشعوب العربية.

وتأتي رسالة الرئيس شي في إطار حرص الصين على تعزيز علاقاتها مع الدول العربية وتوسيع مجالات التعاون معها، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية والعالم.

و تُعدّ العلاقات الصينية العربية نموذجا هاما للعلاقات South-South، وتُجسد روح التعاون والشراكة المثمرة بين الدول النامية.

وتسعى الصين من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول العربية إلى المساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون الدولي جنوب-جنوب.