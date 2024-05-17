حصول مركز الخدمة العامة بتربية أسيوط على شهادة الاعتماد

‏أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول مركز "الخدمة العامة" بكلية التربية بالجامعة؛ علي شهادة اعتماد من الوحدة المركزية؛ للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات، بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلي للجامعات، كمركز معتمد للتدريب، والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT، تحت إشراف الدكتور عاشور عمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المنشاوي؛ التهنئة لإدارة المركز، على الجهد المتميز المبذول؛ للنهوض بالمركز، والارتقاء به، مشيداً بقدرة وكفاءة المركز على تقديم خدمات التدريب، لبناء وتطوير الطاقات البشرية، مؤكدا سعي الجامعة إلى تطوير وتحديث كافة مراكزها ووحدتها، بما يتوافق مع التطور العلمي والعالمي وآليات العصر، ويحقق التميز والجودة المطلوبة في أدائها.

ومن جانبه، أضاف الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، إن حصول المركز على شهادة الاعتماد؛ يأتي تتويجاً لتضافر جهود أسرة المركز، والدعم الكبير، والمشهود الذي يقدمه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وتوفير كافة سبل الدعم للمركز ومده بأحدث أجهزة الحاسب الآلي اللازمة؛ للتدريب، واجراء امتحانات التحول الرقمي، تيسيراً على الباحثين، وطلاب الدراسات العليا بالكلية والجامعة؛ لتحقيق رؤية الجامعة بأن يكون المركز معتمداً.

