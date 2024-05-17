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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم : نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية

رئيس الاتحاد الفلسطيني
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
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قال اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، لابد من تطبيق  قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية، وطالب بتشكيل لجنة قانونية لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية.

وأضاف الرجوب، خلال مداخلة اليوم مع فضائية القاهرة الإخبارية، سيتم عقد اجتماع استثنائي للفيفا في يوليو المقبل لمناقشة تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية
وأكد، قد نتوجه إلى كونجرس الكاف أو محكمة العدل أو المحكمة الجنائية بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية بسبب ماترتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

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