المؤبد لسائق قتل ميكانيكيا بسبب ثمن تصليح توك توك بالسلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المؤبد على سائق توك توك، بتهمة قتل ميكانيكي بسبب خلافات مالية في منطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة أن السائق قتل الميكانيكي بعد مشاجرة نشبت بينهما، حيث قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، ثم فر هاربًا من موقع الجريمة.

شهود عيان أكدوا أن هناك خلافات سابقة بين السائق والميكانيكي بسبب تصليح التوك توك والمطالبة بالمبلغ المالي.

كشفت التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أن الضحية، الذي كان في العقد الرابع من عمره، كان يرتدي ملابسه بالكامل وتبين أنه تعرض لجرح قطعي في الذراع بطول 4 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الظهر بطول 2 سم، ووجود كدمات في الكتف والظهر التي تسببت في توقف الدورة الدموية والوفاة على الفور.

تبين أن السلاح المستخدم في الواقعة كان سلاحًا أبيض مطواة، يحمل نصلًا معدنيًا صغيرًا، ويتميز بمقبض خشبي.

وأكدت أسرة المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم لم يرحم الضحية وقام بقتله داخل مسكنه، واستغل وجوده بمفرده في ساعات متأخرة من الليل عقب عودته من محل عمله، معتادًا على تصليح التوك توك دون دفع الأموال المستحقة، مما دفع الضحية للتهديد بأخذ التوك توك.

بعد تلقي قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالحادث، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة في المكان، وبعد التحقيقات تم التأكد من وفاة الميكانيكي نتيجة إصابته بجرح طعني.

تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأدلى المتهم بإفادته للنيابة العامة، مؤكدًا أنه ارتكب الجريمة بعد تعرضه للاعتداء من قبل المجني عليه وآخرين، وبعد أن تعرضت معدات توك توك للسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.