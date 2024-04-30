الأمين العام المساعد بـ"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال

نقل المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، تحية المهندس محمود عرفات- الأمين العام، لجموع المهندسين الحاضرين المشاركين في الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع ممارسة المهنة.

وأشار "الكسار" إلى أن لجان مزاولة المهنة في نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" دائمًا لها دور فعّال في ممارسة المهنة، مؤكدًا أن جميع الآراء ستُؤخد في الاعتبار، وجميع الاقتراحات والتعديلات ستأخذ حقها في الدراسة.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.