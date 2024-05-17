بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الاجتماع العام لجنود مريم

ترأس اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام لجنود مريم، وذلك بمدرسة الفرير (دي لاسال)، بالظاهر.

شارك في اللقاء الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، ومسؤولو، وأعضاء المجلسين الإقليمي، والمحلي لجنود مريم ومختلف الفرق المريمية، التابعة للمجلس الإقليمي.

شارك أيضًا المجالس العليا لجنود مريم من مختلف الإيبارشيات، وضباط، وأعضاء فرق جنود مريم، من كنائس عدة، حيث بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها التعارف المتبادل بين الحضور.

تعرف البطريرك على الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، من قبل مختلف فرق جنود مريم، مستمعًا إلى صعوبات، وتحديات الخدمة، كما إطلع الأب البطريرك على الرؤى المستقبلية للفرق المريمية.

وقام المجلس المحلي لجنود مريم "سيدة الرسل، بعرض تقريره الخاص كما تبادل المشاركون بعض الخبرات المريمية المختلفة، من أجل الارتقاء بخدمة جنود مريم.

كذلك، عرض الأخ كامل حلمي، مسؤول المجلس الإقليمي لجنود مريم، تقريرًا عن التوزيع الجغرافي، والإحصائي لفرق اللجيو ماريا، بمختلف الإيبارشيات، ثم تم عرض بعض المقترحات، وإبراز لجنة أشبال جنود مريم من الإخوة: ماجد فوزي، وشريف سامي، وأنيس عواد، للاهتمام بفرقتي الأشبال، والتكوينية.