عضو مزاولة المهنة بالمهندسين: لائحة ممارسة عمرها 50 عامًا وعلينا وضع أخرى لمواكبة التطورات

قال المهندس علاء ريحان، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، وعضو لجنة مزاولة المهنة، إن آخر لائحة مزاولة للمهنة أصدرتها النقابة كانت قبل أكثر من خمسين عامًا، وما شهده العمل الهندسي والتطورات التكنولوجية الهائلة يحتم علينا وضع لائحة مزاولة مهنة جديدة.

وقال خلال كلمته بالاجتماع الثاني للمهندسين المنعقد بالنقابة الفرعية بالإسكندرية لمناقشة مشروع ممارسة المهنة: "كل الجهود التي سبقت لإعداد لائحة مزاولة المهنة، سواء في عام 1994 أو غيرها تم الاستفادة منها، واستكملنا ما انتهت إليه، وعقدنا 17 جلسة مع مملثين عن جميع الشُّعب الهندسية".

وأضاف "ريحان": "دورنا في لجنة مزاولة المهنة أن نترجم آراء ورغبات وطموحات جموع المهندسين، ونُجسِّدها في مقترح لائحة جديدة لممارسة المهنة تعبر عن آراء جموع المهندسين".

وجاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.