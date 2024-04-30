خلال الاجتماع الثاني للمهندسين| عيسى: اللائحة وضعت لحماية المهنة.. و"ترك" يستعرض آليات تنفيذها

قال المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس نقابة المهندسين بمرسى مطروح، خلال كلمته بالاجتماع الثاني للمهندسين المنعقد بالنقابة الفرعية بالإسكندرية: "لائحة ممارسة المهنة وُضعت لحماية المهنة ولحساب المهندس"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة ودعوة مهندسي مطروح، وتم عقد عدة جلسات لإبداء الآراء وسماع الاقتراحات، الأمر الذي خلص إلى تقديم عشرين ورقة، شملت اقتراحات وتعديلات لوضعها في الاعتبار.

من جانبه، استعرض المهندس سامي تُرك، منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة، خلال الاجتماع الثاني للمهندسين بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين، آليات تفعيل اللائحة، وأوضح أن اللائحة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقّي المهندسين وأحكام ممارسة المهنة والحد الأدنى لتقدير الأتعاب ودور النقابات الفرعية في ذلك.وأشار المهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، إلى أن اللجنة استفادت كثيرًا من مساهمات شيوخ وأساتذة المهنة في إعداد مقترح اللائحة الجديدة.

وقال: "يسعدنا تلقي ملاحظات جموع المهندسين، وكل ما نتلقاه من مقترحات وملاحظات سيكون موضع اهتمام، وكل الشُّعب الهندسية شاركت في إعداد مقترح اللائحة".