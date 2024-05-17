صورة وتعليق.. كيف هنأ شريف منير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده؟

هنأ الفنان شريف منير الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الموافق ١٧ مايو، برحلة فنية حافلة بالأعمال.

ونشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مشهد له مع النجم عادل إمام من فيلم "عريس من جهة أمنية"، ليشارك به جمهوره.

وعلق الفنان شريف منير على المشهد "كل سنه وإحنا طيبين، انا عيد ميلادي ١٤ مايو، وحضرتك ١٧ مايو، ربنا يديلك الصحة، الزعيم عادل إمام".

شارك الفنان شريف منير الفنان عادل إمام فى فيلم "عريس من جهه أمنية"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وتضم بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عادل إمام، شريف منير، حلا شيحه، سعيد طرابيك، أشرف عبد الباقى، لبلبة، أحمد زاهر، والإخراج على إدريس.

يشار إلى أن الفنان القدير عادل إمام قدم العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وتألق برصيد فني زاخر بالأعمال والقضايا المجتمعية، التى ناقشت عدد من الملفات الهامة التى تهم المواطن.

من أبرز الأعمال الفنية للزعيم فيلم "الإرهاب والكباب، الإرهابي، حتي لا يطير الدخان، شمس الزناتي، سلام يا صاحبي، الغول، النمر والأنثى، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، مرجان احمد مرجان، عريس من جهه أمنية".

وعلى مستوى الدراما قدم مسلسلات "دموع في عيون وقحه، احلام الفتي الطائر، فرقة ناجي عطالله، استاذ ورئيس قسم، صاحب السعادة".

وفى المسرح تألق الزعيم بعدد من العروض المسرحية أبرزها "الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجه، بودى جارد، الزعيم".