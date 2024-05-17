القاهرة الإخبارية: أطباء غزة يؤدون عملهم رغم نقص المساعدات الطبية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا يحمل عنوان: “جنود على خط النار.. أطباء قطاع غزة يؤدون عملهم ببسالة ويشكون نقص الأدوية”.

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، جنود في أرض معركة مختلفة تمامًا بلا سلاح أو قذائف يتوسطون النيران والدمار علّهم ينقذون روحًا من موت مؤكدة أو ألم لا يمكن تحمله.

وأوضح التقرير، أن الأمر لا ينتهي هنا بل قد يمتد إلى الزج بهم داخل صراعات حقيقية بالرغم من كون القوانين لا تنص على ذلك، فبات الأطباء بغزة ضحايا وأسرى وأيضًا جرحا، لكن الأزمة الكبرى كانت دومًا في اختفاء الوسائل المتاحة للعلاج وانهيار القطاع الصحي بالكامل.

وأشار إلى أنه داخل المستشفى الكويتي بمدينة رفح الفلسطينية حيث مئات الجرحى الذين لا يجدون مكانًا أو ظروفًا مناسبة للعلاج فقد تحول المستشفى نفسه لمركز للإيواء كما اقتربت من إعلان حالة الانهيار التام وسط عجز كامل عن تقديم أي سبل ممكنة لمنع الأوضاع من التدهور أكثر من ذلك.

وأكد التقرير أن مأساة الإنسانية لا تنتهي داخل ذلك القطاع المكلوم، فالحرب لم تكن صاحبة الوجه الأكثر بشاشة في غزة بل الحصار ومنع الاحتلال وصول المساعدات وغيرها من انتهاكات إنسانية غير متناهية كانت كفيلة بأن تحول القطاع إلى بؤرة موقوتة قد تنفجر في وجه العالم في أي لحظة إذا لم يضع حدًا لإسرائيل وآلتها العسكرية.