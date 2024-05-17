تعرف على قائمة منتخب الكرة للساق الواحدة ببطولة الأمم الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للساق الواحدة قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، في مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام المنافسات على ملاعب نادي القطامية بتروسبورت.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود مصطفى، إسلام مجاهد

الدفاع: مصطفى محمود، إبراهيم قطب، إبراهيم علي، أحمد محمد

الوسط: محمود عبدالعظيم، محمد وائل، محمد أحمد حسن

الجناح المهاجم: زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، أشرف إسماعيل

الهجوم: حسني امبارك، عبدالله مصطفى

فيما يتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني من كل من:

محمد خيري رئيسًا للجهاز .

المدرب التركي مراد بحر مديرًا فنيًا.

رستم محمد مدربًا عامًا.

محمد فوزي مدربًا للحراس.

الدكتور محمد عمارة مدربًا للياقة البدنية.

وشادي أسامة ومحمد نبيل إداريين وعمر أشرف مترجم.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبدالحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

ويتكون تشكيل لجان البطولة من الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات