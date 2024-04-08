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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الدقهلية تتعاقد مع شركة نظافة لرفع مخلفات القمامة من المنازل والشوارع

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية
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كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمخاطبة كافة الشركات الكبرى المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي لبحث إمكانية التعاقد معاهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال وهو ( جمع القمامة من المنازل - نظافة الشوارع والميادين - غسيل الأرصفة ) والتطبيق علي مدينة المنصورة كمرحلة أولي .

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين علي أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم  .

كما كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع اي مواد بناء خلال هذه المدة من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، بأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

 وأكد مختار علي أن الجهاز التنفيذي للدولة يعمل لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبنائه للجمهورية الجديدة .

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