حملات وفرق شرطية بالميادين.. كيف تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الفطر؟

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، البدء في استقبال عيد الفطر المبارك بتكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقه استعدادا لاستقبال العيد.

الدقهلية تعلن الاستعداد لاستقبال عيد الفطر:

وقال بيان محافظة الدقهلية، انه جرى التوجيه بأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة، وتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع و الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة - التموين - الطب البيطرى - شرطة التموين - البيئة - الوحدات المحلية) لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الافراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها.

وكلف محافظ الدقهلية بمصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والالبان والاسماك وتفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

واوضح بيان المحافظة أنه قد جرى التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ( المياه - الصرف الصحى - الكهرباء - الغاز) واستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وتوفير الادوية والأمصال اللازمة للحالات الطارئة فضلا عن تمركز سيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لاية طوارئ وايضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدي للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث.

كما جرى التنبيه وعلى استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع اية طوارئ ،وجاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد وضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال.