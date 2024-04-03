محافظ الدقهلية يُجري مقابلات مع الكوادر الطبية المؤهلة للمناصب القيادية بالمستشفيات

أجري أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، مقابلات مع الأطباء المجتازين لاختبارات البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء التابعين لمديرية الصحه بالدقهلية لاختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية .

مقابلات للكواد الطبية

حضر المقابلات هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، و باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والدكتورة أمل السعيد مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة ، وياسر الغريب مدير الشئون القانونية ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل وكيل مديرية الصحه ، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، والدكتورة لمياء إمام مدير الطب الوقائي.

وقال المحافظ أن توجه الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة هو انتقاء أفضل العناصر والكوادر لتولي القيادة وتمكين الشباب في جميع المناصب القيادية والإدارية في الدولة .

وأوضح مختار أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والإدارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين.

وأكد " المحافظ " أن الخير الذي سيجني ثماره من هذا البرنامج سيعود علي شعب الدقهلية من خلال ضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المرضي والمترددين علي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية ، لأن إدارة المستشفى المتميزة والصحيحة هي التي ستؤدي الي نجاح الخدمة الطبية.

يذكر أن البرنامج التدريبي تضمن فى المرحلة الأولى تدريب 200 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى) ويقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من مختلف التخصصات بكليات ( الطب البشري - الطب البيطري - الصيدلة - الحقوق - التجارة ) .

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من البرامج التدريبية وهي ( التخطيط الاستراتيجي - الدعم اللوجيستي - الحوكمة - الادارة المالية - اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات - الميكنة والتحول الرقمي - مقايس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ) .

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