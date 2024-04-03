ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق الدقهلية بورسعيد

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 23 شخصا آخرين إثر حادث تصادم سيارتين مبني باص لنقل الركاب على طريق (المطرية - بورسعيد) بنطاق محافظة الدقهلية، وجري نقلهم الي مستشفيات 30 يونيو و الزهور بمحافظة بورسعيد لتلقي العلاج اللازم بينما نقلت جثة المتوفاة الي مشرحة مستشفى المطرية المركزي تحت تصرفات النيابة العامة .



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز ،مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين مينى باص على طريق المطرية بورسعيد وانقلاب احدهما و نتج عنه مصرع فتاة و اصابة 23 شخصا اصابات متفرقة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارتين مبني باص لنقل الركاب أثناء توجههم إلى منطقة الاستثمار في بورسعيد.

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين ميني باص بطريق الدقهلية بورسعيد:

نتج عن الحادث مصرع بسملة محمد عباس 18 عاما، مقيمة بالعصافرة المطرية "جثة هامدة"، فيما أصيب كلا من نبيل إبراهيم هلال، 43 عاما، مقيم العصافرة المطرية مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى ، وأحمد على الساهى 29 عاما، مقيم العصافرة المطرية مصاب باشتباه كسر بالضلوع، إبراهيم مصطفى الارغا، 27 عاما مقيم العصافرة، مصاب باشتباه بعد الارتجاج ، بلال رمضان علوش 30 عاما مقيم العصافرة ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر ، و إبراهيم عوض عوض 58 عاما مقيم العصافرة، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وخالد عبده عمار 19 عاما ومقيم بالعصافرة بالمطرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ، وحسن السيد الغريب 25 عاما مقيم المطرية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج .

كما اصيب أحمد عبد الرؤوف محمد 22 عاما مقيم المطرية مصاب بجرح قطعى بالحاجب الأيسر 7 سم، علا عيسى زكريا 35 عاما مقيم المطرية ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد السيد عبده 25 عاما مقيم المطرية ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى ، فاطمة القطب فراج 18 عاما مقيم المطرية ومصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى ،ودينا يوسف يوسف 34 عاما مقيمة المطرية مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى

جرى نقل 12 مصابا منهم إلي مستشفي 30 يوينو، 10 آخرين إلي مستشفي الزهور ببورسعيد، و الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، تحت تصرفات النيابة العامة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتكثيف الجهود والبحث عن سائق الاتوبيس للوقوف علي أسباب الحادث، فيما جرى إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بالطريق مرة أخرى.