إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم اثنين ميني باص يقلان عمالا على طريق المطرية بورسعيد

شهد طريق المطرية بورسعيد فى نطاق محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين 2 مينى باص يقلان عمالا أثناء توجههم إلى عملهم، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 2 مينى باص على طريق المطرية بورسعيد يقل عمالا أثناء توجههم لعملهم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 23 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقل 12 مصابا إلى مستشفى 30 يونيو بورسعيد و10 مصابين إلى مستشفى بور سعيد العام وتم نقل مصاب إلى مستشفى المطرية لتلقى العلاج اللازم.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.