استمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي طريق رافد جمصة في الدقهلية

واصلت الحملة المكبرة، لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، أعمالها لإزالة التعديات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية وتبوير الأراضي على طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد اكتشاف تبر مئات الأفدنة دون تدخل من قبل مسؤولي مجلس المدينة والزراعة مما تسبب فى نقل رئيس مدينة طلخا وعدد من نواب رئيس المدينة وفتح تحقيق فى الواقعة.

استمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي طريق رافد جمصه في الدقهلية:

كان محافظ الدقهلية قد كلف المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة لقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخييلي رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره ، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .

ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأراضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخرى .

وقال المحافظ " قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.

وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.

يذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .

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