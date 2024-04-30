بـ5 جنيهات.. حدائق وشواطئ بالسويس مفتوحة لاستقبال المصطافين في شم النسيم

تحظى السويس بتعدد المساحات الخضراء والحدائق المفتوحة مجانا للمواطنين، بعضها يزيد عمرها عن قرن، وأخرى جرى تطويرها وتجميلها في الأعوام الأخيرة لتتسع لعدد أكبر من المواطنين لقضاء عطلة الأسبوع وأيام الأعياد في على نسيم هواء خليج السويس والقناة.

حديقة الفرنساوى

هي واحدة من أقدم الحدائق المفتوحة في السويس، ارتبط اسمها بتاريخ نشأتها إذ كان الغرض منها توفير متنفس ومساحة خضراء لأسر الفرنسيين الذين اداروا وشغلوا قناة السويس عقب افتتاحها امام حركة الملاحة.

يقول المؤرخ السويسي فاروق متولي، إن الأسر الفرنسية كانوا تشكو من حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة مقارنة بالأجواء الأوربية، فجاء تنفيذ الحديقة عام 1883 بجوار الفيلات والاستراحات المخصصة للمهندسين وكبار الموظفين بمدينة بورتوفيق لتكون بمثابة متنزه مفتوح ومنطقة ترفيهية مطله على قناة السويس.

وتضم الحديقة أشجار نادرة يزيد عمرها عن 140، وتحظى برعاية واهتمام بالغ من إدارة الاشعال بهيئة قناة السويس، فهي إن كانت متنفسا للفرنسيين الأوائل الذين عملوا في المدخل الجنوبي للقناة، فلها مكانة كبيرة أيضا لدى أبناء السويس وذكريات لا تنسي مع الصغار والكبار، لا سيما بعد غلق جنينة بورتوفيق المطلة على المدخل الجنوبي للقناة.

شاطئ السواسية

رغم أن السويس تضم ساحل على خليج السويس بطول 120 كيلومترا، إلا أن الانتقال إلى ودخول قرية سياحية أو فندق امر مكلف، كما أن الشاطئ العام القديم بمنطقة الأدبية كان يحتاج وسيلة انتقال خاصة لنقل المواطنين لذلك كان توجه الجهاز التنفيذي في السويس بقيادة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ شاطئ عام داخل المدينة، يسهل الوصول إليه من أي منطقة سكنية، ويسهل كذلك على الوافدين الوصول إليه من الموقف الإقليمي.



5 جنيهات فقط هي رسوم دخول الفرد طوال أيام الأسبوع، مع استئجار شمسية و4 كراسي بمبلغ 60 جنيها هو كل ما تحتاجه اسرة من 4 افراد لقضاء يوم على شاطئ خليج السويس، وسط المياه الدافئة وعامود المياه القصير يوفر عامل أمان هام للغاية.

افتتح محافظ السويس الشاطئ في يوليو 2021، يوم وقفة عيد الأضحى ذاك العام، ومنذ ذلك الحين لم يشهد الشاطئ أي حالة غرق، والسبب في ذلك يرجع إلى الموقع المتميز حيث يواجه الشاطئ حاجز الأمواج، ما يقلل من حركتها وسرعتها، مع وضع حزام امام بطول الشاطئ بمثابة تنبيه لعدم تجاوز المنطقة الهادئة الى المياه الأكثر عمقا.

يمتد الشاطئ بطول 700 متر تمثل المرحلة الأولى من الشاطئ، ولمن أراد خصوصية أكثر فهناك كبائن خاصة تؤجر فقط للأسر، بعد تقديم البطاقة الشخصية للزوجين.

وقال شعبان حمدان مدير مشروع الشاليهات بالسويس التابعة للمحافظة، إن الشاطئ العام يوفر كبائن وهى مخصصة فقط للأسر ويتم استئجارها مقابل 200 جنية في أيام العطلات والاعياد، أما باقي أيام الأسبوع تكون الرسوم 150 جنيها فقط، ولا يسمح للشباب أو الفتيات باستئجارها.

وأضاف " حمدان" فى تصريح خاص لـ" البوابة نيوز " أن هناك مراقبة لحركة الزوار في المياه من خلال أبراج المراقبة والتي تكشف رؤية أوسع، لضمان التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع حوادث غرق، لافتا إلى ان الشاطئ لم يشهد أي حالات وفاة غرقا منذ افتتاحه من 3 أعوام، وذلك بسبب طبيعة المياه والامواج الهادئة.

ممشى أهل السويس

يشهد ممشى أهل السويس والذى يطل على ساحل خليج السويس بطريق بورتوفيق ازدحاما فى شم النسيم وجميع الاعياد والاعطال بكونه الممشى الترفيهى الاكبر داخل المحافظة بطول 1600 متر، ومساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مسطح.

ويتضمن الممشى مسارا للمشاة، ومضمارا للدراجات، بالإضافة إلى كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، ومناطق خضراء ومحلات وكافيتريات متنوعة، وتولت الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني تنفيذ المشروع ، يشمل منطقة ترفيهية، ومقاعد وبرجولات مطلة على البحر، كما يشتمل على 22 محلا تجاريا متعددة الأغراض.



فنادق السخنة

العين السخنة يمكن أن تكون مكانا مثاليا لقضاء يوم شم النسيم، الطريق يستغرق ساعتة ونصف بالسيارة، للقادمين من القاهرة، وازيد بقليل لأهالي السويس، للاستمتاع بالشواطئ الجميلة الزرقاء والرياضات المائية المتعددة والرحلات البحرية عبر اليخوت، وأسعار الفنادق فى العين السخنة تبدأ من 1100 جنية للفرد وحتى 2500 فى الليلة.

ويمكنك الذهاب لرحلة بحرية فى واحدة من العديد من اليخوت المتاحة للتأجير، لقضاء يوم لا ينسى تحت أشعة الشمس، ذكرى سيكون من الصعب نسيانها، وتنتشر اليخوت فى العين السخنة، وسعر الفرد يتراوح بين بين 200 إلى 300 جنيه، فيمكن أن تقوم بتأجير أحدها وتستمتع بمغامرة بحرية بعيدًا عن الزحام، وتمارس خلال الرحلة الصيد أو الغوص في أعماق البحر الأحمر والاستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية والشعاب المرجانية، والاستمتاع بالمأكولات البحرية على سطح اليخت.