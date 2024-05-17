اجتماع طارئ لسفراء الدول العربية بالمجر لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين



عُقد بمقر سفارة دولة فلسطين لدى المجر، اليوم الجمعة، لقاء طارئًا للسفراء العرب المعتمدين، لبحث تطورات الأحداث في فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستعرض السفير الفلسطيني فادي الحسيني، التطورات المتسارعة على الأرض، واستمرار جيش الاحتلال في انتهاج سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان والقتل والاعتقال والتدمير، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد السفراء العرب ضرورة اتخاذ خطوات دبلوماسية وحراك دبلوماسي، لحشد المواقف والجهود لمواجهة التحديات المتصاعدة.