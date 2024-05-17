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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي متواصل يصل إلى وسط رفح الفلسطينية

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطيني
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قال همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في معبر رفح، إن هذا هو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تقوم وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية داخل مناطق مختلفة من مدينة رفح الفلسطينية وتحديدًا في المنطقة الشرقية في المدينة .

وأضاف "مجاهد"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم قام جيش الاحتلال بدك عدد من المراكز والمواقع التي تزعم قوات الاحتلال تمركز بعض الفصائل الفلسطينية فيها، خاصة في مناطق شرق رفح الفلسطينية  وتحديدًا في حي البرازيل وحي الجنينة، بالإضافة إلى ما تقوم قوات الاحتلال من استهداف عدد من البنايات السكنية وعدد من المواقع من خلال الزوارق الحربية في بحر رفح الفلسطينية وبحر خان يونس.

وأكد أن هذا القصف المتواصل من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية يصل في بعض الأحيان إلى مناطق وسط رفح الفلسطينية ، وبالتالي فإن مدينة رفح الفلسطينية  بشكل كامل تبدو في حالة قلقة للغاية بالنظر إلى كمية عدد النازحين المتواجدين في هذه المنطقة على الرغم من نزوح كما تقول إسرائيل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية  إلى الشمال قليلًا إلى بعض مناطق خان يونس.

وأوضح أنه على الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تقول إنها تشتبك مع عدد من القوات الإسرائيلية داخل مدينة رفح الفلسطينية  تحديدًا في منطقة شرق رفح الفلسطينية ، أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم عن أنها استهدفت لمرتين متتاليتين قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدد من الصواريخ.

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