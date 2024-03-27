لجان للمرور على مصانع تدوير المخلفات فى الدقهلية للتأكد من تنفيذ الأعمال

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تفعيل لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة برئاسة وحده الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وقال محافظ الدقهلية، إن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وأضاف أن محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية منظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

ولفت بيان المحافظة الى وجود 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه جرى التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات والدكتورة هدير فريد، مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الإدارة المتكاملة و المرور علي مصنع تدوير المخلفات البلدية بالسنبلاوين، و مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزله لمتابعة سير العمل بهما والعمل علي حل كافة المشكلات التي تعوق سير العمل وتوفير جميع المطالب والاحتياجات لهما.

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