تعليم الدقهلية تناقش خطط مواكبة الأساليب الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي

الثلاثاء 26/مارس/2024 - 03:50 م

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إجتماعا مع مسئولي التدريب بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بحضور الدكتورة نيفين كرم مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية.

جاء ذلك لمناقشة البرنامج التدريبى والاستعدادات لتدريب "التعليم من اجل الغد" الذي تعقده مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت شعار "التعليم من أجل الغد" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يستهدف تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم وبتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الأهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين .

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة، على أهمية البرنامج التدريبي في إحداث التغيير المنشود من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي إلى جانب تطوير القدرات في جميع الجوانب المعرفية والمهارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عدة محاور منها، المحور الأول التعلم المتمركز حول الطالب خلال النظام التعليمي الجديد وأثره في تنمية المهارات الحياتية، المحور الثاني يتناول دور المعلم في خلق ثقافة إيجابية للفصل ومجتمعات التعلم، فيما شمل المحور الثالث خصائص التقويم التكويني.