ads
الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب غرب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين وهما: جميل السخن، ومصطفى الشيباني، خلال اقتحام الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت قوات الاحتلال عددًا من الأحياء داخل القرية.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية اليوم، 3 منازل مأهولة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية، نتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 19 مواطنًا فلسطينيًا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "أبو طه" في حي السلام  بمدينة رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء فلسطينيين. 

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الخطيب" في حي الجنينة شرق مدينة رفح، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزلًا لعائلة "الخواجات" وسط مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين.

قوات الاحتلال اعتقال شابين فلسطينيين اقتحام بلدة عرابة مدينة جنين