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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا على مناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة  .

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية اليوم، 3 منازل مأهولة بالسكان في مدينة رفح الفلسطينية، نتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 19 مواطنًا فلسطينيًا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "أبو طه" في حي السلام  بمدينة رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء فلسطينيين. 

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة "الخطيب" في حي الجنينة شرق مدينة رفح، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزلًا لعائلة "الخواجات" وسط مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين.

طائرات الاحتلال غارة جوية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة