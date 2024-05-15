بوتين يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة بوضع جدول أعمال للسنوات المقبلة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الحكومة الجديدة لروسيا الاتحادية، إن هناك حاجة إلى وضع جدول أعمال لست سنوات مقبلة.

وقال بوتين خلال خطابه مع أعضاء مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، "لدينا العديد من المهام. وقد توصلنا تقريبًا إلى كل ما يجب القيام به في السنوات الثلاث المقبلة، ولكن ليس هذا فقط. اتفقنا أيضًا على أننا سننظم عملنا على مدى ست سنوات. وأطلب منكم ألا تنسوا هذا أيضًا".

وأضاف أنه يتوقع من الوزراء الأربعة من المناطق الجديدة أن يطبقوا أفضل مهاراتهم لحل المشاكل على المستوى الفيدرالي، حيث قال بوتين، "هؤلاء أشخاص معروفون لدينا، ويتمتعون بخبرة جيدة، وبعضهم لديه خبرة سابقة في العمل في الحكومة الفيدرالية. الآن، اكتسبوا المزيد من الخبرة والمعرفة والإحساس بالمنطقة التي عملوا فيها...آمل حقًا أن يستخدموا أفضل مهاراتهم في مناطق روسيا الاتحادية من أجل حل المشكلات التي تواجههم على مستوى الحكومة الفيدرالية بأقصى قدر من التأثير".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.