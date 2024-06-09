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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لأكبر معرض للسلع المعمرة

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
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تستعد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية لاطلاق أكبر معرض للسلع المعمرة بنادي المهندسين بالإسكندرية

وحرص مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي لإقامة مثل هذه المعارض من أجل مواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل أعضاء النقابة وتحقيق أكبر استفادة لهم.

والجدير بالذكر، أن المعرض سوف يستمر لمدة 10 أيام بشهر يوليو 2024 ويشارك فيه عدد كبير من الشركات الكبري والمتنوعة،

وتم طرح ملفات للمشاركة بالمعرض بمبني نقابة المهندسين وكذلك النادي طوال اليوم تسهيلًا وتوفيراً لوقت السادة المهندسين بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي.

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