ننشر تنسيق الثانوية العامة في محافظة دمياط

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بالمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك بمجموع ٢٣٣ درجة وبفصول الخدمات الثانوى العام بمجموع ٢١٠ درجة .

وفى هذا السياق،وجهت " المحافظ " بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمراجعة التنسيق ، ويتم القبول وفقًا للكثافات المقررة ، على أن يتم الترتيب تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى بالقبول طبقًا للقواعد والتعليمات

هذا وقد أشار محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بان اجمالى عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية قد بلغ ٣١٩١٢ طالب وطالبة حضر الامتحانات ٣١٣٧٧ طالب وطالبة ، نجح منهم ٢٦٠٣٣ و حصل عدد ١٤٣١٢ طالب على مجموع ٢٣٣ درجة فأكثر .

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

وجاءت الموافقة على درجة القبول بالمدارس وفقًا لما هو موضح بالجداول التالية .

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ ، حيث يصل عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ ١٣ ألفا و٦٠١ طالب وطالبة، منهم 3 آلاف و١٢٦ طالبا للشعبة الأدبية، و٦ آلاف و٨٥٧ طالبا لشعبة العلوم، وألفان و٨٨٥ طالبا لشعبة الرياضيات.

وجرى تجهيز ٤١ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز ٣١ استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها ٢١ استراحة للرجال و١٠ استراحات للسيدات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لإستقبال الطلاب و المراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الإمتحانات وتأمين اللجان و أماكن اقامة رؤساء اللجان و المراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة .