الجهاز الطبي للزمالك: شيكابالا يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلى

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.



وأدى"شيكابالا" تدريبات بالركض حول الملعب بجانب فقرة أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.



من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "شيكابالا" يسير بخطى ثابته في البرنامج التأهيلي الموضوع له، وحالته جيدة ويتم الاطمئنان عليه بشكل متواصل حتي الوصول إلى مرحلة التعافي من الإصابة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.