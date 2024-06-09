جانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية: سننضم إلى المعركة

قال بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية إن الوضع سيئ جدا في غرفة اتخاذ القرار في إسرائيل، والخروج من الحكومة قرار صعب جدا، و يجب تحقيق نصر عسكري يؤدي إلى انهيار حماس.

وأضاف "جانتس"، في مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية"، أن الانتصار الحقيقي هو عودة المحتجزين وليس البقاء في الحكم،ويجب تشكيل لجنة تحقيق تفحص الأخطاء التي ارتكبها الجيش، مردفا: "نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحول دون تحقيق النصر ولذا قررنا مغادرة الحكومة، مردفا: " يجب أن نعمل معا لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وأقدم الدعم لكل الجنود والمهمة ما زالت طويلة".

ودعا نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، مردفا: "أؤيد صفقة بايدن وعلى نتنياهو العمل على إنجاحها، ستظهر مدى مساهمة آيزنكوت في أمن إسرائيل مستقبلا، ونتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية".