جانتس يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية في الخريف القادم

دعا بيني جانتس، الوزير بلا حقيبة، في مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى إجراء انتخابات برلمانية في الخريف القادم.

وقال بيني جانتس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد ونقله موقع صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يمنعنا من المضي قدما نحو نصر حقيقي، ولذلك فإننا اليوم نترك حكومة الطوارئ".

تابع جانتس، إن "القرارات الإستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والمماطلة لاعتبارات سياسية"، منتقدا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الحالية.

ودعا غانتس إلى إجراء الانتخابات في الخريف، وحث نتنياهو على تحديد موعد متفق عليه لإجرائها.

وأعرب عن دعمه لصفقة المحتجزين مع حماس التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما حث نتنياهو على دعمها. وقال "أطالب رئيس الوزراء بإظهار الشجاعة اللازمة ودعم ذلك وبذل كل ما في وسعه للدفع بها قدما".

كما اعتذر جانتس لعائلات المحتجزين، وقال "لقد فعلنا الكثير، لكننا فشلنا في الاختبار. ولم نتمكن من إعادة العديد من المحتجزين. والمسؤولية تقع على عاتقي أيضا".

كما دعا جانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية "للتحقيق في الإخفاقات من الداخل والحماية من الهجمات القادمة من الخارج".

وكان بيني جانتس قد أعلن استقالته من حكومة الحرب في إسرائيل مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن أجل قرار الاستقاله أمس بعد إطلاق سراح أربعة من المحتجزين الإسرائيليين في عملية عسكرية إسرئيلية في مخيم النصيرات في غزة أمس السبت.

وكان جانتس قد أعلن في 18 مايو الماضي أن حزبه سيترك الحكومة في 8 يونيو إذا لم يتبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستة أهداف من بينها إعادة المحتجزين، وتدمير حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح.

وكان من المقرر أن يلقي جانتس خطابا ليلة أمس السبت، إلا أنه تم تأجيله بسبب أنباء تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين من أسر حماس.