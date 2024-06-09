الدولار يرتفع 8 قروش في البنوك اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 8 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الأحد داخل الجهاز المصرفي المصري، مسجلا نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه في بنك التنمية الصناعية ثم 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات ثم 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي و نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، العربي الافريقي، الاهلي المصري، مصر، قناة السويس، التجاري الدولي CIB و QNB"

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، البركة، ميد بنك، الأهلي المتحد"