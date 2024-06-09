حملات تموينية وتجهيز المصايف استعداداً لعيد الأضحى في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وائل عبد السميع مساعد مدير الامن للشئون المالية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وهنأت المحافظ أبناء المحافظة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت على خطة المديريات استعدادًا للعيد ،موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين.

وأكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم، موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالاوزان والمواصفات المقررة، وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

ووجهت محافظ دمياط عدة تعليمات لمديرية الصحة وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية، مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، واطلعت على خطة هيئة الإسعاف لتعزيز المناطق شديدة الذروة والشواطئ و أماكن الصلاة بالسيارات.

ووجهت الدكتورة منال عوض إلى مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد ،هذا إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم .

وأكدت على قطاعات المرافق ،بتجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة ،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتى دمياط و رأس البر، وأطلعت على الخطة الامنية لتعزيز الخدمات والتواجد الميدانى لتأمين المنشآت الحيوية والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الاشغالات، مؤكدة أيضًا على قطاعى الشباب والرياضة والثقافة بإطلاق خطط لانشطة ثقافية ورياضية للشباب والنشء ، ووجهت إدارة السياحة بالمحافظة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بإطلاق احتفالات وانشطة ثقافية خلال العيد من خلال المكتبة المتنقلة .

واستمعت المحافظ إلى خطة مديرية الاوقاف لاقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات و فقاً للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، واطلعت ايضا على الخطة الأمنية لتأمين الساحات واماكن التجمعات.

وعلى جانب آخر، ،شددت المحافظ على الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمتابعة الدورية والتصدى الحاسم لأى حالة تعدى على أرض زراعية فى المهد واتخاذ الإجراء القانونى مع المخالفين ومصادرة معدات وادوات البناء ،مؤكدة على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للإشراف المباشر على أعمال النظافة ورفع الاشغالات ومراجعة أعمال الانارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة والتنسيق مع كافة المديريات لمتابعة جميع الأعمال والخطط الجارى تنفيذها لاستقبال العيد ،وشددت على تحرير محاضر تجاه حالات الذبح بالشوارع

وأكدت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاستعداد التام لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة .