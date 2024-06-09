حياة كريمة بالمنيا.. قرية اتليدم في قلب التنمية

غيّرت مشروعات حياة كريمة وجه الحياة في قرى محافظة المنيا وأسهمت فى رفع المعاناة عن المواطنين بالمحافظة حيث حققت طفرة كبيرة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب، ويبلغ عدد القرى التي استفادت من مبادرة حياة كريمة بالمنيا 25 قرية بإجمالي استثمارات 590.4 مليون جنيه.

وقرية اتليدم من بين الوحدات المحلية بمركز أبوقرقاص والتى كانت من أكثر الوحدات المحلية التى حظيت بمشروعات متنوعة التى تخدم المواطنين تساهم فى حل المشكلات التى كانوا يعانون منها قبل اطلاق مبادرة حياة كريمة.

تتبع قرية أتليدم هي إحدى القري مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة وتشهد تنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادرة حياة كريمة حيث تقوم المبادرة بإنشاء محطة الصرف الصحي وتخدم 80 ألف نسمة كما تم إنشاء مدرسة ثانوي لأول مرة بقري المركز وكذلك مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية و مشروع دعم الكهرباء بالقرية ومشروع إنشاء الوحدة الصحية.

وشهد قرى الوحدة المحلية باتليدم مشروع الصرف الصحى لقرية سفاى، محطة الرفع، وكذلك المشروع بقرية منشأة النصر محطة الرفع، ومشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى محطة الرفع، وايضا مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى خط الانحدار وتغطية الابيار، ومشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى خط الطرد وكذلك مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو محطة الرفع، وإنشاء مركز طبى تأمين صحى شامل بقرية اتليدم ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز.

وكذلك مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاى، وايضا يجرى إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل باتليدم، مشروع إنشاء سوق حضارى بقرية منشأة النصر وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم، ومشروع إنشاء مدرسة نزلة السرو تعليم أساسى .