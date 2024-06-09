بسبب السرعة.. إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بالمنيا

أصيب 16 شخصًا جراء حادث مأساوي لتصادم ميكروباص بالحواجز الخرسانية بجوار بوابة دمشير شمالي مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وبعد تلقى العلاج اصبحت حالتهم مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني ببوابة دمشير شمال مدينة المنيا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.