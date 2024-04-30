اليوم.. الحُكم على 5 مُتهمين بإزهاق روح سائق في الطريق العام

تُنظر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، حُكمها على 5 مُتهمين لاتهامهم بإزهاق روح سائق وسرقة سيارته في الطريق العام بالتجمع الخامس.

وكانت المحكمة قد أحالت في وقتٍ سابق أوراق أحد المُتهمين لفضيلة المفتي.

وجاء في أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك في إنهاء حياة المجني عليه "زكريا ح" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل أي من قائدي السيارات الأجرة؟

وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين واستوقفا المجني عليه مدعيين رغبتهما في توصيلهما بالسيارة قيادته إلى مكان ما، وما أن جاءت لهما الفرصة أشهرا في وجهه سلاحيهما وعاجله الأول من خلفه بعدة طعنات استقرت في أماكن متفرقة بجسده وانزلاه من السيارة وقام الثاني بمناولة الأول سكين ذبح بها المجني عليه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أنه وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما ليلًا في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ المبين مقدارًا بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه، وكذا هاتفه المحمول والسيارة قيادته المملوكة للمجني عليه على إبراهيم أحمد، وذلك في الطريق العام وكان كل منهما يحمل سلاحًا النيابة العامة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة، موضوع الاتهام السابق بأن حضر لهما بناء على اتفاق مسبق ليقود السيارة المستولى عليها فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الرابع بعلم بوقوع جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه والمقترنة بجناية السرقة موضوع الاتهام الأول وأعان المتهمين الأول، والثاني، والثالث على الفرار من وجه القضاء بأن أقلهم بسيارة نقل قيادته إلى المكان الذي تم ضبطهم به وأحرق متعلقات المجني عليه الموصوفة بالتحقيقات.