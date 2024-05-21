التشيك تحذر من مخاطر التهاون فى السلامة النووية للمحطات الأوكرانية

حذر وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، من المخاطر المتعلقة بالتهاون في السلامة النووية للمحطات الأوكرانية.

وقال ليبافسكي - خلال مؤتمر صحفي حول السلامة النووية في العاصمة النمساوية (فيينا) طبقا لما ذكره راديو "براغ الدولي" الإثنين إن الصراع الروسي الأوكراني يشكل خطرًا كبيرًا على محطة زابوروجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا، منددًا بعدم تمكن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على الحق الكامل للوصول إلى المحطة والأماكن المحيطة بها لتقييم الوضع.

وأشاد الوزير التشيكي بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مراقبة الوضع في المحطة النووية خلال الصراع الدائر بالمنطقة.