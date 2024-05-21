شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة "أبو طير" شرق خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارة إسرائيلية على منزلَا يعود لعائلة " أبو طير" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت، أن هناك عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف منزل عائلة أبو طير شرق خان يونس، وما زال البحث عن مفقودين مستمر.

كما تم انتشال جثمان شهيد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو عامر" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر خان يونس النار بكثافة اتجاه الشرق، كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي اليوم، غارتين جديدتين شرق مدينة رفح الفلسطينية.

مساء أمس الإثنين، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "قنديل" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين ليصل عدد الشهداء إلى 35،562 فلسطينيًا، وارتفع عدد المصابين إلى 79،652 مصابًا، ولا يزال آلاف المفقودين تحت ركام المباني المنهارة في قطاع غزة.