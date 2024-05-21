ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تداهم عددًا من المنازل خلال اقتحامها بلدة جيوس شرق قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، كما داهم جنود الاحتلال عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة.

وجددت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ قليل، غارتين جديدتين على شرق مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

استهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كانت تشارك في اقتحام مدينة طوباس.

كما استهدف مقاومين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق بلدة طمون جنوب طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

واقتحم عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي معززين بجرافة عسكرية مدينة طوباس، وتستمر المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، التي تبادل خلالها الطرفان إطلاق النيران.  

قوات الاحتلال مداهمة منازل الفلسطينيين بلدة جيوس مدينة قلقيلية الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين جديدتين