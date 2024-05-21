الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين جديدتين شرق مدينة رفح الفلسطينية

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارتين جديدتين شرق مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كانت تشارك في اقتحام مدينة طوباس.

كما استهدف مقاومين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق بلدة طمون جنوب طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

واقتحم عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي معززين بجرافة عسكرية مدينة طوباس، وتستمر المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، التي تبادل خلالها الطرفان إطلاق النيران.