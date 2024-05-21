فلسطين.. طائرات الاحتلال تنفذ غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات استهدفت شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر خان يونس النار بكثافة اتجاه الشرق، كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي اليوم، غارتين جديدتين شرق مدينة رفح الفلسطينية.

استهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كانت تشارك في اقتحام مدينة طوباس، كما استهدف مقاومين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق بلدة طمون جنوب طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

مساء أمس الإثنين، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على منزلًا لعائلة "قنديل" في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين ليصل عدد الشهداء إلى 35،562 فلسطينيًا، وارتفع عدد المصابين إلى 79،652 مصابًا، ولا يزال آلاف المفقودين تحت ركام المباني المنهارة في قطاع غزة.