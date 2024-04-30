اليوم.. «إسكان النواب» تناقش موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، لـ9 جهات تابعة لوزارة الإسكان.

وتناقش خلال اجتماعها الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وديوان عام المجتمعات العمرانية، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

وكانت ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليونا.

كما وافقت على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه، كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.